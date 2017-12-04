CAS отклонил апелляцию российской семиборки Черновой

Апелляция российской легкоатлетки Татьяны Черновой отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Спортсменка будет лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года, которую в свою очередь получила после дисквалификации занявшей второе место украинки Людмилы Блонской

В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что после перепроверки допинг-проб обнаружил в анализах российской семиборки запрещенное вещество туринабол, напоминает пресс-служба суда. После этого Черновой было предписано вернуть бронзовую медаль Игр-2008. Однако, спортсменка решила обратиться в CAS.

В ноябре 2016 года Чернова также была лишена бронзы Олимпийских игр 2012 года и золотой медали чемпионата мира-2011.