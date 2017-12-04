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CAS отклонил апелляцию российской семиборки Черновой
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CAS отклонил апелляцию российской семиборки Черновой 

Вести.Ru 4 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Апелляция российской легкоатлетки Татьяны Черновой отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Спортсменка будет лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года, которую в свою очередь получила после дисквалификации занявшей второе место украинки Людмилы Блонской.
В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что после перепроверки допинг-проб обнаружил в анализах российской семиборки запрещенное вещество туринабол, напоминает пресс-служба суда. После этого Черновой было предписано вернуть бронзовую медаль Игр-2008. Однако, спортсменка решила обратиться в CAS.
В ноябре 2016 года Чернова также была лишена бронзы Олимпийских игр 2012 года и золотой медали чемпионата мира-2011.
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