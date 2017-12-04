Усэйна Болта увековечили

В Ямайке открыли бронзовую статую Усэйна Болта

В столице Ямайки Кингстоне было произведено торжественное открытие бронзовой статуи восьмикратного олимпийского чемпиона в беге на короткие дистанции Усэйна Болта.

Об этом сообщает Gleaner.

Памятник легкоатлету был установлен рядом с Национальным стадионом, на открытии монумента присутствовали премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс, министр спорта Оливия Грейндж, а также сам Болт.

Высота статуи составляет 2,5 м. Восьмикратный олимпийский чемпион запечатлён в момент демонстрации фирменного жеста, которым он сопровождал каждую свою победу.

Ямайский спортсмен признался, что для него это стало большой честью, отметив, что не мог представить, что будет увековечен в бронзе рядом со стадионом, на котором началась его карьера.

Ранее сообщалось, что Болт стал обладателем «Президентской награды» Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).