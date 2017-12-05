Ещё
Тяжелоатлета Юфкина не допустили до чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мордовского тяжелоатлета не допустили до чемпионата мира 

Советский спорт 5 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Тяжелоатлета Алексея Юфкина из Комплексной спортивной школы олимпийского резерва не допустили до соревнований в американском Анахайме.
Мордовский тяжелоатлет выступал в весовой категории до 85 кг и занял первое место на всероссийском турнире памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова.
«Выступление Алексея Юфкина получилось вполне на уровне — с аналогичным результатом в эти же дни он мог стоять на второй ступени пьедестала почёта за океаном, в Анахайме, на чемпионате мира. Поляк Кшиштоф Зварыч стал серебряным призёром с результатом в сумме двоеборья 359 кг (162+197). С результатом 378 кг (175+203) победил на чемпионате мира чилиец Арлей Мендес Перес», — сообщает MordovMedia со ссылкой на КСШОР Мордовии.
Советский спорт: последние новости
17-летний пловец скончался в ходе соревнований в Обнинске Руслан Нигматуллин: В матче со СКА "Спартак" должен подправить разницу забитых и пропущенных мячей «Норильский никель» стал первым финалистом Кубка России по мини-футболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение