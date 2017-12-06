МОК сохранил тяжелую атлетику в программе Олимпиады-2024

МОК сохранил тяжелую атлетику в программе Олимпийских игр 2024 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сохранил тяжелую атлетику в программе Игр 2024 года в Париже. Такое решение было принято в среду в Лозанне.

"Мы получили отчет, который свидетельствует о наличии плана об улучшении ситуации по части использования допинга. Этот вопрос очень серьезный, он требует анализа, масштабного тестирования спортсменов", — сказал журналистам президент МОК Томас Бах

Международная федерация тяжелой атлетики до декабря должна была направить в МОК отчет о решении проблем с допингом, что являлось одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе.

Ранее МОК сократил тяжелой атлетике число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.