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МОК сохранил тяжелую атлетику в программе Олимпиады-2024
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МОК сохранил тяжелую атлетику в программе Олимпийских игр 2024 года 

ТАСС 6 декабря 2017
Фото: EPA
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сохранил тяжелую атлетику в программе Игр 2024 года в Париже. Такое решение было принято в среду в Лозанне.
"Мы получили отчет, который свидетельствует о наличии плана об улучшении ситуации по части использования допинга. Этот вопрос очень серьезный, он требует анализа, масштабного тестирования спортсменов", — сказал журналистам президент МОК Томас Бах.
Международная федерация тяжелой атлетики до декабря должна была направить в МОК отчет о решении проблем с допингом, что являлось одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе.
Ранее МОК сократил тяжелой атлетике число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.
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