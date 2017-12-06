Штангист Талахадзе установил два рекорда мира

Штангист Талахадзе завоевал золото ЧМ в категории +105 кг, установив два рекорда мира

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе завоевал золото чемпионата мира в Анахайме в весовой категории свыше 105 кг, обновив два собственных мировых рекорда.

Во вторник олимпийский чемпион 2016 года набрал в сумме 477 кг (в рывке — 220, в толчке — 257), что является новым мировым рекордом по сумме баллов. Прежний рекорд (473 кг) Талахадзе установил на Играх в Рио-де-Жанейро. Также грузинский тяжелоатлет обновил мировой рекорд в рывке, улучшив на три килограмма свой же рекорд, который был установлен на чемпионате Европы-2017 в Сплите.

Серебро в этой категории завоевал иранец Саид Али-Хоссейни, набравший в сумме 454 кг. Замкнул тройку еще один представитель Ирана Бехдад Салими, в активе которого 453 кг по сумме двух упражнений.

В соревнованиях женщин в категории свыше 90 кг победила американка Сара Роблс с результатом 284 кг. Серебро завоевала новозеландка Лорел Хаббард (275 кг). Бронза у египтянки Шаймы Хариди (268 кг).

Международная федерация тяжелой атлетики 30 сентября отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и ассоциации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения (не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпиад в Пекине и Лондоне), что не позволило командам принять участие в чемпионате мира в Анахайме.