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Раскрыты подробности гибели призера ОИ-1972 Потапова
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Стали известны подробности гибели призера ОИ-1972 Потапова в Подмосковье 

ТК «Звезда» 11 декабря 2017
Фото: лексей Иванов / «ТРК Звезда»
Мужчина 1947 года рождения погиб в ДТП с двумя автомобилями в Долгопрудном.
В Долгопрудном автомобиль Daewoo после столкновения с автомобилем Kia сбил насмерть мужчину. Об этом ТРК «Звезда» рассказали в пресс-службе МВД по Московской области.
Инцидент произошел в 16:25 в воскресенье, 10 декабря, на пересечение улиц Циолковского и Маяковского. После столкновения двух автомобилей, один из них, Daewoo, вылетел на пешеходный переход, по которому в тот момент шел мужчина. Машина сбила насмерть пешехода.
Как рассказали в правоохранительных органах, погибший мужчина был 1947 года рождения. По предварительным данным, это мог быть бронзовый призер ОИ-1972 Виктор Потапов.
Ранее сообщалось, что 10 декабря бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене Виктор Потапов погиб в Долгопрудном на 71 году жизни.
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