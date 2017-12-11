Раскрыты подробности гибели призера ОИ-1972 Потапова

Стали известны подробности гибели призера ОИ-1972 Потапова в Подмосковье

Мужчина 1947 года рождения погиб в ДТП с двумя автомобилями в Долгопрудном.

В Долгопрудном автомобиль Daewoo после столкновения с автомобилем Kia сбил насмерть мужчину. Об этом ТРК «Звезда» рассказали в пресс-службе МВД по Московской области.

Инцидент произошел в 16:25 в воскресенье, 10 декабря, на пересечение улиц Циолковского и Маяковского. После столкновения двух автомобилей, один из них, Daewoo, вылетел на пешеходный переход, по которому в тот момент шел мужчина. Машина сбила насмерть пешехода.

Как рассказали в правоохранительных органах, погибший мужчина был 1947 года рождения. По предварительным данным, это мог быть бронзовый призер ОИ-1972 Виктор Потапов

Ранее сообщалось, что 10 декабря бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене Виктор Потапов погиб в Долгопрудном на 71 году жизни.