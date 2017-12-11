Стали известны подробности гибели Потапова

Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой

В Долгопрудном скончался бронзовый призер Олимпиады-1972 яхтсмен Виктор Потапов . Спортсмен ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Печальную новость сообщили во Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС). Выяснилось, что мужчина погиб в ДТП с двумя автомобилями.

В Долгопрудном автомобиль Daewoo после столкновения с автомобилем Kia сбил Потапова насмерть, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области. Трагедия произошла 10 декабря, в 16:25 на пересечение улиц Циолковского и Маяковского. Известно, что после столкновения двух автомобилей, Daewoo вылетел на пешеходный переход, по которому в тот момент шел яхтсмен.

Виктор Потапов был заслуженным мастером спорта и десятикратным чемпионом СССР, участником трех Олимпийских игр (1972, 1976, 1980 годов), бронзовым призером Игр-1972 в классе "финн", двукратным чемпионом мира в классе "торнадо" (1978, 1980), чемпионом Европы в классе "торнадо" (1981). До последнего времени яхтсмен продолжал заниматься парусным спортом и тренировал молодежь в подмосковном яхт-клубе "Дельфин" (Долгопрудный).

В ноябре 2017 года Виктор Потапов присутствовал на церемонии награждения общественной премии "Яхтсмен года". Как отмечают в ВФПС, спортсмен был "бодр, здоров и весел". "Трагедия оборвала его жизнь. Соболезнуем…", — заключили в федерации парусного спорта.