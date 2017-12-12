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Фехтовальщица Великая возобновит карьеру
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Фехтовальщица Великая решила возобновить карьеру 

Газета.Ru 12 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая возобновит спортивную карьеру. Об этом рассказала сама спортсменка, слова которой передает ТАСС.
"В ближайшие месяцы я начну тренироваться и набирать форму.
Возобновление карьеры не помешает моей работе в ОКР, я буду совмещать", — уточнила Великая.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро саблистка завоевала золото в командном турнире и серебро в личном, после чего объявила о паузе в карьере.
Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России поддержал спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом на ОИ-2018.
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