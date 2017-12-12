Фехтовальщица Великая возобновит карьеру

Фехтовальщица Великая решила возобновить карьеру

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая возобновит спортивную карьеру. Об этом рассказала сама спортсменка, слова которой передает ТАСС

"В ближайшие месяцы я начну тренироваться и набирать форму.

Возобновление карьеры не помешает моей работе в ОКР, я буду совмещать", — уточнила Великая.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро саблистка завоевала золото в командном турнире и серебро в личном, после чего объявила о паузе в карьере.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России поддержал спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом на ОИ-2018.