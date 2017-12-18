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Гамба рассказал о будущем завершивших карьеру дзюдоистов
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Гамба: российские дзюдоисты, завершившие карьеру, останутся работать со сборной 

ТАСС 18 декабря 2017
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив
Все дзюдоисты сборной России, завершившие спортивную карьеру, останутся в команде в качестве тренеров. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной сборной Эцио Гамба.
17 декабря о завершении карьеры в спорте объявили сразу 11 представителей команды дзюдоистов, в том числе и первые в новейшей истории России олимпийские чемпионы Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев. А также бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван Нифонтов, призеры чемпионатов Европы и мира Сиражудин Магомедов, Камал Хан— Магомедов, Григорий Сулемин, Кирилл Вопросов, Алим Гаданов, Сергей Самойлович и Батрадз Кайтмазов.
"Я благодарен этим ребятам, они уже вошли в историю, — отметил Гамба. — Каждый из них останется работать со сборной в качестве тренеров".
Галстян стал первым медалистом российской сборной на Олимпийских играх в Лондоне, завоевав золото в весовой категории до 60 кг, Исаев является чемпионом Игр в весе до 66 кг, Хайбулаев — в весовой категории до 100 кг. Нифонтов стал бронзовым призером Олимпиады-2012 в весе до 81 кг.
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