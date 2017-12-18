Гамба рассказал о будущем завершивших карьеру дзюдоистов

Гамба: российские дзюдоисты, завершившие карьеру, останутся работать со сборной

Все дзюдоисты сборной России, завершившие спортивную карьеру, останутся в команде в качестве тренеров. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной сборной Эцио Гамба.

Галстян стал первым медалистом российской сборной на Олимпийских играх в Лондоне, завоевав золото в весовой категории до 60 кг, Исаев является чемпионом Игр в весе до 66 кг, Хайбулаев — в весовой категории до 100 кг. Нифонтов стал бронзовым призером Олимпиады-2012 в весе до 81 кг.