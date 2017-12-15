WADA ответило Путину о давлении на агентство

В WADA ответили на слова Путина о давлении на агентство

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на слова президента России Владимира Путина о том, что на организацию и Международный олимпийский комитет (МОК) оказывается сильное давление.

«WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год. WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга», — приводит текст заявления WADA «Р-спорт».

Ранее в WADA подтвердили передачу данных Московской антидопинговой лаборатории в международные федерации.