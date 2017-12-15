Допинг-проба Фрума дала положительный результат

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Фрум: нет ничего постыдного в том, что у тебя астма 

Чемпионат.com 15 декабря 2017
Фото: ТАСС
Четырёхкратный победитель «Тур де Франс», действующий победитель «Вуэльты Испании» британский велогонщик Крис Фрум, в пробах которого был обнаружен повышенный уровень сальбутамола, отметил, что спортсмены-астматики не должны стыдиться использовать ингаляторы.
«Печально видеть, что у людей сложились неправильные представления относительно использования спортсменами сальбутамола. Надеюсь, шумиха не помешает спортсменам-астматикам продолжать использовать свои ингаляторы, не опасаясь осуждения. Нет ничего постыдного в том, что у тебя астма», — написал Фрум в «Твиттере».
Международный союз велосипедистов не стал дисквалифицировать Фрума, пока не будет завершено расследование. Спортсмен утверждает, что последовал совету врача команды Sky увеличить дозу сальбутамола после приступа астмы.
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