Допинг-проба Фрума дала положительный результат

Фрум: нет ничего постыдного в том, что у тебя астма

Четырёхкратный победитель «Тур де Франс», действующий победитель «Вуэльты Испании» британский велогонщик Крис Фрум , в пробах которого был обнаружен повышенный уровень сальбутамола, отметил, что спортсмены-астматики не должны стыдиться использовать ингаляторы.

«Печально видеть, что у людей сложились неправильные представления относительно использования спортсменами сальбутамола. Надеюсь, шумиха не помешает спортсменам-астматикам продолжать использовать свои ингаляторы, не опасаясь осуждения. Нет ничего постыдного в том, что у тебя астма», — написал Фрум в «Твиттере».

Международный союз велосипедистов не стал дисквалифицировать Фрума, пока не будет завершено расследование. Спортсмен утверждает, что последовал совету врача команды Sky увеличить дозу сальбутамола после приступа астмы.