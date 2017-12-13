Фрум объяснился за положительную допинг-пробу

Фрум объяснил астмой повышенное содержание сальбутамола в его допинг-пробе

Британский велогонщик Крис Фрум объяснил обострившийся астмой повышенное содержание вещества сальбутамол в его допинг-пробе, сданной во время многодневки "Вуэльта" в 2017 году. Слова спортсмена приводит пресс-служба команды "Скай", за которую он выступает.

"Моя астма обострилась во время "Вуэльты", поэтому я последовал совету врача команды и увеличил дозировку сальбутамола, — сообщил спортсмен. — Как всегда, я проявил большую осторожность, чтобы не использовать больше допустимой дозы. Я очень серьезно отношусь к лидерству в своем виде спорта, UCI (Международный союз велосипедистов) абсолютно правильно проверяет результаты [допинг-тестов] и, вместе с командой, я предоставлю любую информацию, которая потребуется". "Я знаю правила и использую ингалятор для облегчения симптомов астмы только в пределах допустимых норм. Знаю, что меня будут тестировать [на допинг] каждый день, потому что я являюсь лидером гонки", — добавил спортсмен. Допинг-проба была взята 7 сентября 2017 года во время престижной веломногодневки, на которой Фрум одержал победу. Сальбутамол не является запрещенными веществом сам по себе, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Допустимой нормой содержания сальбутамола в допинг-пробе является 1000 нанограмм на миллилитр.

Фрум является четырехкратным победителем "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017). В прошлом сезоне он выиграл "Большую петлю" и "Вуэльту Испании", став первым велогонщиком с 1978 года после француза Бернара Ино, который в один год выиграл два этих Гранд-тура, и третьим в истории. Француз Жак Анкетиль в 1963 году также победил на "Туре" и "Вуэльте".