Легкоатлеты получат допуск к соревнованиям после информации от WADA

Легкоатлеты получат допуск к соревнований после информации от WADA

Российские легкоатлеты, подавшие в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявки на получение нейтрального статуса, смогут получить одобрение только после того, как IAAF 14 декабря изучит новые документы от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

IAAF год назад приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истекает 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"На днях к нам из IAAF поступил регламент по подаче заявок на нейтральный статус, в котором обозначены условия получения разрешений на участие в международных соревнованиях, — заметила Юхарева. — В нем было отмечено, что ни одна заявка на нейтральный статус на 2018 год не будет одобрена до тех пор, пока бюро IAAF по пересмотру допинг-случаев не изучит новую информацию, которой с недавнего времени обладает WADA". "В регламенте указывается, что недавно WADA в рамках своего продолжающегося расследования о допинговых нарушениях в российском спорте получила новые доказательства, и вся эта информация должна стать доступной для отдельных международных федераций сразу после 14 декабря", — продолжила собеседница агентства.

По словам Юхаревой, IAAF решила рассматривать заявки некоторых спортсменов на получение нейтрального статуса только после перепроверок допинг-проб, если таковые имеются. Решение о перепроверке будет принимать бюро IAAF по пересмотру допинг-случаев. По информации ТАСС, 14 декабря WADA планирует ознакомить представителей отдельных международных федераций с информацией из похищенной из России базы данных Московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года.