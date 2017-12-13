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Попавшегося на допинге Фрума не дисквалифицируют
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UCI не будет дисквалифицировать сдавшего положительный допинг-тест Фрума 

Р-Спорт 13 декабря 2017
Фото: Reuters
Речи о временной дисквалификации британского велогонщика Криса Фрума, чья допинг-проба после 18-го этапа веломногодневки "Вуэльта"-2017 показала вдвое превышенную норму концентрации сальбутамола, не идет, говорится в пресс-релизе Международного союза велосипедистов (UCI).
"Анализ пробы B подтвердил результаты образца А, разбирательство проводится в соответствии с антидопинговыми правилами UCI. В соответствии со статьей антидопинговых правил UCI, наличие в пробе сальбутамола не приводит к наложению обязательной временной дисквалификации велогонщика. На этом этапе дела UCI больше не будет давать комментарии", — говорится в сообщении на официальном сайте UCI.
Фрум впервые в карьере стал победителем "Вуэльты", опередив занявших второе и третье места итальянца Винченцо Нибали и российского капитана Katusha-Alpecin Ильнура Закарина.
Сальбутамол разрешен WADA в определенных дозах, препарат назначается при лечении астмы и бронхита. Фрум с детства страдает астмой, у британца есть разрешение на использование препарата по терапевтическому исключению (TUE). Команда Sky, за которую выступает британец, объяснила превышение концентрации сальбутамола в допинг-пробе тем, что спортсмен столкнулся с острыми симптомами астмы.
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