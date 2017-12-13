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РФ представили регламент рассмотрения заявок от спортсменов
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IAAF представила ВФЛА регламент рассмотрения заявок от россиян 

Чемпионат.com 13 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) документ с указанием основных условий и принципов подачи заявок спортсменов на индивидуальный допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
IAAF не будет одобрять заявки от россиян для выступлений под нейтральным флагом на 2018 год, пока Бюро по пересмотру допинг-случаев не изучит новую информацию от Всемирного антидопингового агентства, сообщает официальный сайт ВФЛА.
Ни одна заявка не будет рассматриваться, пока есть допинг-пробы заявителя, которые находятся на хранении и по которым Бюро приняло решение о перепроверке.
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