РФ представили регламент рассмотрения заявок от спортсменов

IAAF представила ВФЛА регламент рассмотрения заявок от россиян

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) документ с указанием основных условий и принципов подачи заявок спортсменов на индивидуальный допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

IAAF не будет одобрять заявки от россиян для выступлений под нейтральным флагом на 2018 год, пока Бюро по пересмотру допинг-случаев не изучит новую информацию от Всемирного антидопингового агентства , сообщает официальный сайт ВФЛА.

Ни одна заявка не будет рассматриваться, пока есть допинг-пробы заявителя, которые находятся на хранении и по которым Бюро приняло решение о перепроверке.