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Гандболистка Манагарова об ОИ-2018: «За что выступать? За себя?»
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Гандболистка сборной России не поехала бы на Олимпиаду под нейтральным флагом 

Газета.Ru 13 декабря 2017
Фото: Twitter
Гандболистка сборной России Юлия Манагарова рассказала, что не стала бы участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом в знак протеста. Слова спортсменки передает RT.
«Мы обсуждали этот вопрос с командой. Я бы поддержала отстраненных спортсменов и не поехала. А за что выступать? За самого себя? В знак протеста не стала бы участвовать. Своим выступлением мы уже ничего никому не докажем.
Я боюсь, что и тем, кто решится ехать, будут вставлять палки в колеса уже на соревнованиях и не дадут нормально выступить. Да, люди работали четыре года олимпийского цикла, готовились к этим стартам, и сложно их осудить, если они поедут», — сказала Манагарова.
Также спортсменка отметила, что не поехала бы на Олимпиаду под нейтральным флагом.
«Это дело каждого, готов ли он пожертвовать своим временем, подготовкой и амбициями и сохранить лицо, чтобы быть единым целым со своей страной. Я бы не поехала, осталась бы с Трефиловым», — отметила Манагарова.
Ранее Манагарова рассказала, на кого равняется в команде.
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