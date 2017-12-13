Гандболистка Манагарова об ОИ-2018: «За что выступать? За себя?»

«Это дело каждого, готов ли он пожертвовать своим временем, подготовкой и амбициями и сохранить лицо, чтобы быть единым целым со своей страной. Я бы не поехала, осталась бы с Трефиловым», — отметила Манагарова.

Также спортсменка отметила, что не поехала бы на Олимпиаду под нейтральным флагом.