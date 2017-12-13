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На ЧЕ по плаванию россияне получили две золотых медали
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На чемпионате Европы по плаванию россияне получили две золотых медали 

Деловая газета «Взгляд» 13 декабря 2017
Фото: ТАСС
На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене россиянин Климент Колесников завоевал золото на дистанции 200 метров на спине. Как сообщает «Р-спорт», в финале Колесников преодолел дистанцию за одну минуту 48,02 секунды, обновив юниорский рекорд мира.
Серебро взял поляк Радослав Кавецкий (1.48,46), бронза у Данаса Рапшиса из Литвы (1.49,06).
Кроме того, на чемпионате в Копенгагене россиянин Александр Красных завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, показав в финале время три минуты 35,51 секунды.
Серебряным призером стал венгр Петер Бернек (+1,63 секунды). Бронза досталась норвежцу Хенрику Кристиансену (+3,12).
Еще один россиянин Вячеслав Андрусенко (+5,19) финишировал шестым.
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