На ЧЕ по плаванию россияне получили две золотых медали

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене россиянин Климент Колесников завоевал золото на дистанции 200 метров на спине. Как сообщает «Р-спорт», в финале Колесников преодолел дистанцию за одну минуту 48,02 секунды, обновив юниорский рекорд мира.
Серебро взял поляк Радослав Кавецкий (1.48,46), бронза у Данаса Рапшиса из Литвы (1.49,06).
Кроме того, на чемпионате в Копенгагене россиянин Александр Красных завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, показав в финале время три минуты 35,51 секунды.
Серебряным призером стал венгр Петер Бернек (+1,63 секунды). Бронза досталась норвежцу Хенрику Кристиансену (+3,12).
Еще один россиянин Вячеслав Андрусенко (+5,19) финишировал шестым.