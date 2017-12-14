«Может, Родченков маньяк? Судя по его эротическим рассказам…»

Александр Медведев не исключил, что Родченков мог по ночам грызть пробирки с мочой российских спортсменов.

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев прокомментировал решение МОК о допуске сборной России до Олимпиады 2018 года в Корее, а также рассказал о ситуации с составом команды Олега Знарка на Кубок Первого канала. 25 из 27 игроков представляют СКА и ЦСКА.

— Решение МОК по сборной России могло быть жёстче. Довольны исходом?

— ИИХФ и ведущие хоккейные страны официально обратились в МОК с поддержкой участия сборной России в Олимпиаде. Я так понимаю, что обсуждались вещи, чтобы в командных видах спорта не допускать людей вообще. Но наша делегация в составе в том числе фигуристки Евгении Медведевой сказала: «Как же так? Все будут бороться за две медали, а я, если поеду, только за одну». Видимо, это повлияло на итоговое решение. Как на индивидуальных спортсменов, так и на команды.

— Значит, всё-таки могло быть хуже?

— Есть базовые нормы международного правда, презумпция невиновности. Допустим, что были нарушения на пробах. Но какое отношение спортсмен имеет к пробе после того, как он её сдал? Тогда нам говорили, что она якобы была плохая и для того, чтобы это скрыть, спортсмен вместе с тренером и руководителем сделал всё, чтобы эту пробу подменить.

— Говорили, что есть царапины на пробирках.

— Может быть, Родченков маньяк и он эти пробирки грызёт по ночам? Судя по его эротическим рассказам, я не исключаю, что такое могло быть. И что же теперь, идти по этому пути? На все обвинения можно найти контробвинения. Считаю, что нарушены фундаментальные принципы права. Не случайно бывший руководитель ВАДА сказал: «Спорт без политики? Не надо меня смешить. Всё политизировано». В том, что было на самом деле, разбирается Следственный комитет Александр Жуков извинился за ситуацию. Владимир Владимирович Путин сказал, что мы сами дали повод для этого. Пришло время всё расставить по местам. Самое главное, что наши чистые спортсмены поедут на Олимпиаду, и будут защищать честь нашей страны.

Любая олимпийская медаль является ценной. В своё время вели зачёт по первой шестёрке.

— Мы видели, как здорово было сработано в «деле Зарипова». И мы пока не видим, чтобы аналогичным образом защищали наших других спортсменов. Причём начинать нужно было ещё с Рио-де-Жанейро.

— Если вернуться к Рио, то ряд спортсменов были защищены. Есть люди ответственные за это. Давайте пожелаем им удачи, чтобы они в Лозанне максимально защитили интересы наших спортсменов. В деталях всегда кроется дьявол. Поэтому ближайшие переговоры очень важные.

— Как сделать так, чтобы всё это остановилось? Есть ощущение, что это эдакая лавина, которая в скором времени накроет чемпионат мира по футболу.

— Есть люди, думающие над этим. Сейчас главное, чтобы в соответствии с олимпийскими лицензиями наши спортсмены поехали и доказали, что мы можем побеждать.

— Можно ли в таком случае считать всё, кроме золота, неудачей?

— Я с вами не соглашусь. Любая олимпийская медаль является ценной. В своё время вели зачёт по первой шестёрке. Благодаря техническому прогрессу спорт сильно изменился. Амуниция, коньки, лыжи стали другими. Не случайно кто-то сказал, что давайте вообще отменим национальные флаги и вернёмся к древнегреческим временам. Надеемся, что олимпийское движение будет сохранено.

— Как вы думаете, почему всех собак вешают только на Родченкова? Есть ведь люди, ответственные за его назначение на столь важный пост и те, кто выпустил его за границу?

— В этом направлении работает Следственный комитет. До окончания следствия, я считаю, ничего не нужно комментировать. Главное не только прошлое, но и будущее. Будем болеть за наших.

— Долго обсуждается тема, что в сборной России по хоккею 25 из 27 человек из СКА и ЦСКА. Как сплотить общество перед Олимпиадой? Избежать негатива по отношению к сборной. — Если мы посмотрим, то у нас игроки выходцы из десятка городов. Они представляют всю нашу необъятную страну. А то, что они сейчас играют в двух клубах, сборную делает только лучше, потому что они сыгранные. Им не нужно заново сыгрываться. Тем более будет пауза перед Олимпийскими играми. Думаю, что у львиной доли болельщиков никакого отторжения от сборной нет и быть не может. Наоборот, все будут болеть за неё. Так что все на хоккей болеть за наших!

— Обсуждался ли на совете директоров КХЛ вопрос поддержки участия российских хоккеистов на Олимпиаде?

— Тема участия в Олимпиаде была только в информационном плане. Если говорить по сути, то все члены совета директоров поддерживают наших игроков, которые единогласно приняли решение ехать на Олимпиаду. Биться там и доказывать, кто есть кто.