Пригода победил на 200-метровке на короткой воде на ЧЕ

Россиянин Кирилл Пригода стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом на короткой воде. Его результат — 2.01,11. Вторым стал Марко Кох из Германии, отставший на 0,41 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один представитель России Михаил Доринов (0,74).
На дистанции 200 м вольным стилем россиянин Александр Красных стал серебряным призером. От победителя он отстал на 1,37 секунды. Золото завоевал Данас Рапсос из Литвы с результатом 1.40,85, бронза — у Данкана Скотта из Великобритании (отставание — 2,22).