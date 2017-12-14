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Пригода победил на 200-метровке на короткой воде на ЧЕ
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Пригода — чемпион Европы на 200-метровке на короткой воде 

Спорт-Экспресс 14 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Россиянин Кирилл Пригода стал чемпионом Европы на дистанции 200 м брассом на короткой воде. Его результат — 2.01,11. Вторым стал Марко Кох из Германии, отставший на 0,41 секунды. Тройку лидеров замкнул еще один представитель России Михаил Доринов (0,74).
На дистанции 200 м вольным стилем россиянин Александр Красных стал серебряным призером. От победителя он отстал на 1,37 секунды. Золото завоевал Данас Рапсос из Литвы с результатом 1.40,85, бронза — у Данкана Скотта из Великобритании (отставание — 2,22).
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