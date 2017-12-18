Морозов: это лучший ЧЕ в истории России

Пловец Морозов: это самый лучший чемпионат Европы в истории России

Российский пловец Владимир Морозов после победы в комбинированной эстафете на чемпионате Европы в Дании рассказал, что б Слова спортсмена передает пресс-служба всероссийской федерации плавания (ВФП).

"Я успел немного восстановиться. Полтинник всегда могу проплыть, сотню в таком состоянии плыть сложнее. Это был очень удачный чемпионат Европы для нас, самый лучший в истории российского плавания.

Учитывая, что у нас не было в команде многих сильнейших пловцов — Юлии Ефимовой , ребят, которые уехали на чемпионат мира среди военнослужащих, и то, что половина ребят в команде заболели, то выступили мы очень даже неплохо.

И, конечно, приятно было закончить чемпионат Европы победой с рекордом мира и под гимн России", — сказал Морозов.