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FINA получила от WADA данные о россиянах
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FINA получила от WADA данные о россиянах из базы московской лаборатории 

Газета.Ru 16 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Международная федерация плавания (FINA) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные о российских спортсменах, содержащиеся в базе московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.
"FINA принимает к сведению новые сведения из базы данных системы управления информацией московской лаборатории (LIMS) и другие связанные с ней сведения. Мы внимательно их изучим.
Мы также будем тесно сотрудничать с МОК и WADA по всем необходимым расследованиям. Защита честных, чистых спортсменов во все времена оставалась нашим приоритетом", — заявили в пресс-службе организации.
Ранее сообщалось, что Международная федерация волейбола получила данные от WADA о российских волейболистах из базы московской антидопинговой лаборатории.
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