FINA получила от WADA данные о россиянах из базы московской лаборатории

"FINA принимает к сведению новые сведения из базы данных системы управления информацией московской лаборатории (LIMS) и другие связанные с ней сведения. Мы внимательно их изучим.

Мы также будем тесно сотрудничать с МОК и WADA по всем необходимым расследованиям. Защита честных, чистых спортсменов во все времена оставалась нашим приоритетом", — заявили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что Международная федерация волейбола получила данные от WADA о российских волейболистах из базы московской антидопинговой лаборатории.