Юный ватерполист из Волгограда умер на соревнованиях в Нижегородской области

Игрок юношеской сборной Волгоградской области по водному поло скончался во время соревнований среди спортсменов до 17 лет в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщается в понедельник на официальном сайте волгоградского ватерпольного клуба "Спартак-Волгоград".

"Печальная весть пришла к нам из Дзержинска, где в эти дни проходят игры второго тура национального первенства. В момент трагедии юный спортсмен с партнерами по команде находился на трибуне, где внимательно наблюдал за баталиями будущих соперников. Внезапно… [ему] стало плохо, и он потерял сознание", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области, ЧП произошло 16 декабря. В этот день молодой человек участвовал в матче в спортивном комплексе "Заря" города Дзержинска. Согласно документации, врачи допустили его к соревнованиям, отмечают в СУ СК . После игры он остался наблюдать на трибунах за игрой других команд.

Неожиданно юноше стало плохо, он потерял сознание. Подростка экстренно доставили в больницу города Дзержинска, где он в тот же день скончался, отметили в Следственном управлении.

По предварительной информации СК, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца. Назначена судебно— медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося.