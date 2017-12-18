Нагорный планирует добавить в программу новые элементы

"Прошлый сезон начался не очень хорошо, потому что восстанавливался после травмы — был перелом в голеностопе. Как только он зажил, я начал сразу восстанавливаться, но, наверное, не успел до конца [восстановиться], потому что на чемпионате Европы выступал без прыжков и снарядов и получил за это третье место, а на чемпионате мира не получил ничего. Скорее всего, это последствия травмы. Но в конце года реабилитировался, прошел через много соревнований, закончил неплохо", — сказал Нагорный.

В конце 2016 года Нагорный получил травму, а после восстановления выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы, который прошел в апреле в Румынии. Нагорный принял участие в октябрьском чемпионате мира, прошедшем в Канаде, но медали завоевать не смог.