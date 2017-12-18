Нагорный планирует добавить в программу новые элементы

Российский гимнаст Никита Нагорный не имеет проблем со здоровьем и в новом году планирует добавить в свою программу новые элементы. Об этом он рассказал ТАСС.
В конце 2016 года Нагорный получил травму, а после восстановления выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы, который прошел в апреле в Румынии. Нагорный принял участие в октябрьском чемпионате мира, прошедшем в Канаде, но медали завоевать не смог.
"Прошлый сезон начался не очень хорошо, потому что восстанавливался после травмы — был перелом в голеностопе. Как только он зажил, я начал сразу восстанавливаться, но, наверное, не успел до конца [восстановиться], потому что на чемпионате Европы выступал без прыжков и снарядов и получил за это третье место, а на чемпионате мира не получил ничего. Скорее всего, это последствия травмы. Но в конце года реабилитировался, прошел через много соревнований, закончил неплохо", — сказал Нагорный.
18 декабря в Москве стартовал международный турнир по спортивной гимнастике — Кубок Михаила Воронина. Нагорный принимает участие в этих соревнованиях.
"Эти соревнования — подведение итогов, буду выступать полноценно, делать все снаряды и бороться за медали, ведь выступаю за "Динамо". Программу [на следующий год] усложнять буду, эти соревнования — закрепление пройденного, но в будущем, возможно, прибавим что-то еще, — сказал Нагорный. — Я полностью готов к следующему сезону, со здоровьем сейчас все хорошо", — добавил гимнаст.