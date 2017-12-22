Дело Фрума разрешилось в пользу спортсмена

Международная ассоциация спортивной прессы включила британского велосипедиста Криса Фрума в число кандидатов на звание «Спортсмен года». При этом ранее одна из допинг-проб гонщика, сданная во время престижной веломногодневки «Вуэльта», дала положительный результат. Международный союз велосипедистов также решил не дисквалифицировать двукратного призёра Олимпийских игр, дав повод коллегам говорить о «двойных стандартах».
«У меня астма с самого детства»
Громкий допинговый скандал с участием британского велогонщика Криса Фрума может закончится ничем. Международный союз велосипедистов заявил о нежелании дисквалифицировать спортсмена, а AIPS включила победителя «Тур де Франс» в число номинантов на звание «Спортсмен года».
Помимо него на награду претендуют футболисты Неймар («Пари Сен-Жермен»), Криштиану Роналду («Реал») и Лионель Месси («Барселона»), баскетболист Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз»), теннисист Рафаэль Надаль и другие.
История вокруг Фрума начала набирать обороты больше недели назад, когда стало известно, что одна из проб, взятых у британца во время элитной веломногодневки «Вуэльта-2017», дала положительный результат на сальбутамол.
Препарат известен тем, что входит в состав лекарств от астмы и разрешён спортсменам в определённых количествах — 1600 мкг в день или 800 мкг в течение 12 часов. При этом верхний разрешённый WADA порог составляет 1000 нг/мл. Однако в анализах гонщика количество сальбутамола превышало разрешённое в два раза. Фрум поспешил заявить, что с детства страдает астмой, в связи с чем присутствие препарата в анализах объяснимо.
«Я могу понять реакцию людей, особенно если учесть историю нашего спорта. Но, думаю, это совершенно иной случай. Это не положительная допинг-проба. У меня астма с самого детства, я использую сальбутамол. Полагаю, все астматики знают, что это такое. Но я никогда не использовал больше, чем разрешено, так что ситуация скверная. Я отчитывался перед UCI за использование препарата: когда я начал, как часто пользуюсь. Сейчас я пытаюсь сконцентрироваться на процессе и не собираюсь спекулировать на тему того, во что это может вылиться. Я не нарушал никаких правил, надеюсь, правда восторжествует», — приводит слова Фрума BBC.
Удивительно, но в UCI такими объяснениями остались полностью удовлетворены. В Международном союзе велосипедистов заявили, что не намерены дисквалифицировать Фрума.
«В соответствии со статьей антидопинговых правил организации, наличие в пробе сальбутамола не приводит к наложению обязательной временной дисквалификации велогонщика», — говорится в заявлении UCI.
«Других спортсменов сразу же дисквалифицируют»
Такая реакция союза уже вызвала негодование со стороны коллег британца. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов отметил, что подобные скандалы бьют по всему велоспорту.
«Речь ведь ни о ком-нибудь, а о Фруме, и не важно, что ситуация пока неоднозначная. Опять будет дискуссия вокруг терапевтических исключений и начнётся тяжба. В последнее время всё было довольно тихо в велоспорте, а сейчас двери приоткрылись в доме, и мусор с улицы залетит. Такие люди, как Фрум, на острие, они постоянно тестируются, и такие зацепки в случае со звёздами бьют в целом по велоспорту. Со спонсорами в велоспорте, как вы знаете, дело обстоит не очень хорошо, и такие случаи доверия не добавляют», — приводит «Р-Спорт» слова Екимова.
Гонщик команды Katusha-Alpecin Тони Мартин в свою очередь заявил, что любой велосипедист на месте Фрума был бы серьёзно наказан.
«Я очень зол. В деле Фрума применяются двойные стандарты. Других спортсменов сразу же дисквалифицируют после положительного результата допинг–теста. А UCI даёт ему и его команде время всё объяснить. Не могу припомнить ни одного подобного случая в последнее время. Это скандал, его следует отстранить хотя бы от участия в чемпионатах мира. Не только у болельщиков, но и у меня складывается ощущение, что за кулисами идут переговоры и торги, заключаются соглашения и ищутся пути выхода из ситуации», — написал спортсмен у себя на сайте.
Мартин назвал ситуацию вокруг Фрума непрозрачной и несправедливой. «Фрум и его команда находятся на особом счету, у них особенный статус? Действия UCI наносят серьёзный удар по борьбе с допингом. Организация должна подходить к таким делам последовательно и вести их прозрачно», — подчеркнул он.
В свою очередь, движение «За чистый спорт» (MPCC) вовсе призвало отстранить велогонщика.
«MPCC не делает никаких предположений в отношении окончательного решения, но просит Team Sky добровольно отстранить своего велогонщика до конца расследования. Это позволит гонщику и его команде сосредоточиться на своей защите и избежать напряженности в отношениях с другими гонщиками и командами», — говорится в пресс-релизе организации.
Напомним, что Фрум является одним из сильнейших велосипедистов планеты. На его счету четыре победы на престижной веломногодневке «Тур де Франс». Первенствовал британец и на «Вуэльте», по ходу которой у него и обнаружили сальбутамол. При этом третью строчку занял россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin. Участвовал Фрум и в Олимпийских играх. В его активе две бронзовые награды индивидуальных гонок в Лондоне и Рио-де-Жанейро.