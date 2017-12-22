Дело Фрума разрешилось в пользу спортсмена

Британского велогонщика оправдали после допинг-скандала и номинировали на звание «Спортсмен

Международная ассоциация спортивной прессы включила британского велосипедиста Криса Фрума в число кандидатов на звание «Спортсмен года». При этом ранее одна из допинг-проб гонщика, сданная во время престижной веломногодневки «Вуэльта», дала положительный результат. Международный союз велосипедистов также решил не дисквалифицировать двукратного призёра Олимпийских игр, дав повод коллегам говорить о «двойных стандартах».

«У меня астма с самого детства»

Громкий допинговый скандал с участием британского велогонщика Криса Фрума может закончится ничем. Международный союз велосипедистов заявил о нежелании дисквалифицировать спортсмена, а AIPS включила победителя «Тур де Франс» в число номинантов на звание «Спортсмен года».

История вокруг Фрума начала набирать обороты больше недели назад, когда стало известно, что одна из проб, взятых у британца во время элитной веломногодневки «Вуэльта-2017», дала положительный результат на сальбутамол.

«Я могу понять реакцию людей, особенно если учесть историю нашего спорта. Но, думаю, это совершенно иной случай. Это не положительная допинг-проба. У меня астма с самого детства, я использую сальбутамол. Полагаю, все астматики знают, что это такое. Но я никогда не использовал больше, чем разрешено, так что ситуация скверная. Я отчитывался перед UCI за использование препарата: когда я начал, как часто пользуюсь. Сейчас я пытаюсь сконцентрироваться на процессе и не собираюсь спекулировать на тему того, во что это может вылиться. Я не нарушал никаких правил, надеюсь, правда восторжествует», — приводит слова Фрума BBC. Препарат известен тем, что входит в состав лекарств от астмы и разрешён спортсменам в определённых количествах — 1600 мкг в день или 800 мкг в течение 12 часов. При этом верхний разрешённый WADA порог составляет 1000 нг/мл. Однако в анализах гонщика количество сальбутамола превышало разрешённое в два раза. Фрум поспешил заявить, что с детства страдает астмой, в связи с чем присутствие препарата в анализах объяснимо.

«В соответствии со статьей антидопинговых правил организации, наличие в пробе сальбутамола не приводит к наложению обязательной временной дисквалификации велогонщика», — говорится в заявлении UCI. Удивительно, но в UCI такими объяснениями остались полностью удовлетворены. В Международном союзе велосипедистов заявили, что не намерены дисквалифицировать Фрума.

«Других спортсменов сразу же дисквалифицируют»

«Речь ведь ни о ком-нибудь, а о Фруме, и не важно, что ситуация пока неоднозначная. Опять будет дискуссия вокруг терапевтических исключений и начнётся тяжба. В последнее время всё было довольно тихо в велоспорте, а сейчас двери приоткрылись в доме, и мусор с улицы залетит. Такие люди, как Фрум, на острие, они постоянно тестируются, и такие зацепки в случае со звёздами бьют в целом по велоспорту. Со спонсорами в велоспорте, как вы знаете, дело обстоит не очень хорошо, и такие случаи доверия не добавляют», — приводит «Р-Спорт» слова Екимова. Такая реакция союза уже вызвала негодование со стороны коллег британца. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов отметил, что подобные скандалы бьют по всему велоспорту.

«Я очень зол. В деле Фрума применяются двойные стандарты. Других спортсменов сразу же дисквалифицируют после положительного результата допинг–теста. А UCI даёт ему и его команде время всё объяснить. Не могу припомнить ни одного подобного случая в последнее время. Это скандал, его следует отстранить хотя бы от участия в чемпионатах мира. Не только у болельщиков, но и у меня складывается ощущение, что за кулисами идут переговоры и торги, заключаются соглашения и ищутся пути выхода из ситуации», — написал спортсмен у себя на сайте. Гонщик команды Katusha-Alpecin Тони Мартин в свою очередь заявил, что любой велосипедист на месте Фрума был бы серьёзно наказан.

Мартин назвал ситуацию вокруг Фрума непрозрачной и несправедливой. «Фрум и его команда находятся на особом счету, у них особенный статус? Действия UCI наносят серьёзный удар по борьбе с допингом. Организация должна подходить к таким делам последовательно и вести их прозрачно», — подчеркнул он.

«MPCC не делает никаких предположений в отношении окончательного решения, но просит Team Sky добровольно отстранить своего велогонщика до конца расследования. Это позволит гонщику и его команде сосредоточиться на своей защите и избежать напряженности в отношениях с другими гонщиками и командами», — говорится в пресс-релизе организации. В свою очередь, движение «За чистый спорт» (MPCC) вовсе призвало отстранить велогонщика.