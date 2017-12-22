Бюджет ОИ-2020 в Токио сократили на $309 млн

Бюджет Олимпийских игр — 2020 в Токио сократили на $309 млн

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в очередной раз сократил бюджет соревнований, уменьшив его на $309 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Теперь бюджет Игр-2020 составляет $12 млрд Это сокращение было произведено за счет снижения расходов на организацию соревнований за пределами Токио: теперь они будут обеспечиваться доходами от Олимпийской лотереи.

Первоначально бюджет Игр должен был составлять $18 млрд, однако Оргкомитет постоянно находит возможности его сокращения.