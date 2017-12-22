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Бюджет ОИ-2020 в Токио сократили на $309 млн
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Бюджет Олимпийских игр — 2020 в Токио сократили на $309 млн 

Газета.Ru 22 декабря 2017
Фото: AFP
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в очередной раз сократил бюджет соревнований, уменьшив его на $309 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.
Теперь бюджет Игр-2020 составляет $12 млрд Это сокращение было произведено за счет снижения расходов на организацию соревнований за пределами Токио: теперь они будут обеспечиваться доходами от Олимпийской лотереи.
Первоначально бюджет Игр должен был составлять $18 млрд, однако Оргкомитет постоянно находит возможности его сокращения.
Ранее стало известно, что российская теннисистка Мария Шарапова планирует выступить на Олимпиаде-2020 года.
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