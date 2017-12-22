Колесников установил мировой рекорд в плавании

Россиянин Колесников установил новый мировой рекорд в плавании на короткой воде

Россиёский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине на короткой воде на турнире «Кубок Владимира Сальникова», проходящем в Санкт-Петербурге.

Россиянин преодолел дистанцию за 48,90 секунды. Предыдущий рекорд (48,92) принадлежал американцу Мэттью Гриверсу.

Колесников на первенстве Европы в Копенгагене стал четырёхкратным чемпионом континента. Также в его активе две серебряные награды ЧЕ.

Сборная России по плаванию, в составе которой выступал Колесников, победила в комбинированной эстафете ЧЕ с новым мировым рекордом.