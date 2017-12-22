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Колесников установил мировой рекорд в плавании
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Россиянин Колесников установил новый мировой рекорд в плавании на короткой воде 

RT на русском 22 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Россиёский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине на короткой воде на турнире «Кубок Владимира Сальникова», проходящем в Санкт-Петербурге.
Россиянин преодолел дистанцию за 48,90 секунды. Предыдущий рекорд (48,92) принадлежал американцу Мэттью Гриверсу.
Колесников на первенстве Европы в Копенгагене стал четырёхкратным чемпионом континента. Также в его активе две серебряные награды ЧЕ.
Сборная России по плаванию, в составе которой выступал Колесников, победила в комбинированной эстафете ЧЕ с новым мировым рекордом.
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