Британский легкоатлет провалил допинг-тестирование

Британский легкоатлет Найджел Левайн провалил допинг-тестирование, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

В пробе спортсмена нашли запрещенный препарат кленбутер, обладающий жиросжигающим действием. Дополнительную пробу вскроют позднее.

Спортсмен пропустил сезон 2017 года из-за травм, полученных в аварии, случившейся в январе 2017 в испанском Тенерифе. Левайн вместе с партнером по сборной Джеймсом Эллингтоном на своих мотоциклах столкнулись с автомобилем.