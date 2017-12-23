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Британский легкоатлет провалил допинг-тестирование
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Британский легкоатлет провалил допинг-тестирование 

Газета.Ru 23 декабря 2017
Фото: Reuters
Британский легкоатлет Найджел Левайн провалил допинг-тестирование, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.
В пробе спортсмена нашли запрещенный препарат кленбутер, обладающий жиросжигающим действием. Дополнительную пробу вскроют позднее.
Спортсмен пропустил сезон 2017 года из-за травм, полученных в аварии, случившейся в январе 2017 в испанском Тенерифе. Левайн вместе с партнером по сборной Джеймсом Эллингтоном на своих мотоциклах столкнулись с автомобилем.
Ранее сообщалось, что американский легкоатлет Джастин Гэтлин угодил в допинговый скандал.
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