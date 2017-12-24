На Играх-2020 используют систему распознавания лиц

До летних Олимпийских игр-2020 года остается еще 2,5, но Япония уже начинает удивлять введением своих новых технологий. Так, на Олмипиаде-2020 и Паралимпиаде-2020 впервые будет задействована система распознавания лиц.
Система будет задействована для спортсменов, чиновников, журналистов и волонтеров, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Главной целью таких мер станет повышение безопасности и предотвращение террористических актов. Кроме того, нововведение поможет избежать случаев проникновения на территорию спортивных объектов по чужому пропуску. Предполагается, что система, с которая уже прошла тестовые испытания, позволит полностью избежать очередей. При этом она затронет от 300 до 400 тысяч человек.