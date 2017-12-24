На Играх-2020 используют систему распознавания лиц

На Играх-2020 впервые будет использована система распознования лиц

До летних Олимпийских игр-2020 года остается еще 2,5, но Япония уже начинает удивлять введением своих новых технологий. Так, на Олмипиаде-2020 и Паралимпиаде-2020 впервые будет задействована система распознавания лиц.