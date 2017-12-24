Парализованная чемпионка решила уйти из жизни

Паралимпийская чемпионка совершит эвтаназию

Паралимпийская чемпионка Марике Вервурт приняла решение совершить эвтаназию. Об этом она рассказала в интервью Telegraph

Победительница лондонских Паралимпийских игр 2012 года в гонках на колясках больна тетраплегией: ее тело парализовано ниже груди, кроме того, спортсменка почти полностью потеряла зрение, страдает от спазмов и едва может принимать пищу.

«Я больше не хочу страдать. Я все более и более подавлена, много плачу. Мне так больно. С меня хватит», — рассказала 38-летняя бельгийка.

Сейчас Вервурт, которая еще в 2008 году подписала согласие на эвтаназию, находится в Университетском госпитале Брюсселя.

В 2012 году на Играх в Лондоне спортсменка выиграла золотую и серебряную медали в гонках на инвалидных колясках.

Эвтаназия легализована в Бельгии с 2002 года.