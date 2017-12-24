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Парализованная чемпионка решила уйти из жизни
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Паралимпийская чемпионка совершит эвтаназию 

Рамблер 24 декабря 2017
Паралимпийская чемпионка Марике Вервурт приняла решение совершить эвтаназию. Об этом она рассказала в интервью Telegraph.
Победительница лондонских Паралимпийских игр 2012 года в гонках на колясках больна тетраплегией: ее тело парализовано ниже груди, кроме того, спортсменка почти полностью потеряла зрение, страдает от спазмов и едва может принимать пищу.
«Я больше не хочу страдать. Я все более и более подавлена, много плачу. Мне так больно. С меня хватит», — рассказала 38-летняя бельгийка.
Сейчас Вервурт, которая еще в 2008 году подписала согласие на эвтаназию, находится в Университетском госпитале Брюсселя.
В 2012 году на Играх в Лондоне спортсменка выиграла золотую и серебряную медали в гонках на инвалидных колясках.
Эвтаназия легализована в Бельгии с 2002 года.
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