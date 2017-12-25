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Мамун пожаловалась на проблемы со спиной
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Маргарита Мамун: «Планировала продолжить карьеру, но помешали проблемы со спиной» 

Спорт-Экспресс 25 декабря 2017
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун отметила, что после Олимпиады-2016 планировала продолжить выступать. Россиянка подчеркнула, что решила завершить профессиональную карьеру из-за проблем со спиной.
— После Олимпиады думала, что, возможно, дальше продолжу соревноваться, — цитирует "Р-Спорт" Мамун. — Но спина болела с 2014 года, после Олимпиады старалась активно ее восстанавливать, лечиться, ездила и на Алтай на базу. И Ирина Александровна Винер-Усманова сказала: "Я тебе годик дам отдохнуть, как Алина Кабаева погуляешь, поживешь и вернешься обратно".
Но я понимала, что если сижу за рулем больше часа — у меня болит спина, что-нибудь тяжелое подниму — у меня болит спина, долго похожу — тоже болит. И поняла, что это, несмотря на все лечения, беспокоит меня даже в обычной жизни. Долго думала, металась, все равно выступала на гала-шоу, мне этого очень не хватало. Естественно, это очень непростое решение, поэтому долго оттягивала.
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