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Российская тяжелоатлетка: с их стороны есть доля правды
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Российская тяжелоатлетка о решениях МОК: с их стороны есть доля правды 

Газета.Ru 27 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко поделилась мнением относительно принятых Международным олимпийским комитетом (МОК) решений о наказаниях в отношении российских спортсменов. Слова Сливенко приводит "Советский спорт".
"Мне очень сложно судить об этом. В последних решениях МОК в отношении российских спортсменов, возможно, есть доля правды со стороны МОК. Но и с нашей стороны есть аргументы, что юридически было всё неправомерно, поэтому очень сложно в этой ситуации понять, кто прав, кто виноват.
Могу лишь ответить за себя: я рада, что передвинулась со второго места на первое. Хотя эмоции спустя несколько лет уже не те, что были раньше. Я хочу, чтобы спорт был чистым и честным. И чтобы он был таким во всём мире", — сказала Сливенко.
Также она подчеркнула, что допущенные до участия в Олимпиаде-2018 российские спортсмены в нейтралном статусе приняли правильное решение отказаться от бойкота Игр.
"Они готовились к этому турниру долгие годы, и отнимать эту возможность у них будет неправильно", — отметила Сливенко.
Ранее сообщалось, что Сливенко получит золотую награду Олимпийских игр 2008 года в Пекине на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
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