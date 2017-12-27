Российская тяжелоатлетка: с их стороны есть доля правды

Российская тяжелоатлетка о решениях МОК: с их стороны есть доля правды

"Мне очень сложно судить об этом. В последних решениях МОК в отношении российских спортсменов, возможно, есть доля правды со стороны МОК. Но и с нашей стороны есть аргументы, что юридически было всё неправомерно, поэтому очень сложно в этой ситуации понять, кто прав, кто виноват. Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко поделилась мнением относительно принятых Международным олимпийским комитетом (МОК) решений о наказаниях в отношении российских спортсменов. Слова Сливенко приводит "Советский спорт"

Могу лишь ответить за себя: я рада, что передвинулась со второго места на первое. Хотя эмоции спустя несколько лет уже не те, что были раньше. Я хочу, чтобы спорт был чистым и честным. И чтобы он был таким во всём мире", — сказала Сливенко.

Также она подчеркнула, что допущенные до участия в Олимпиаде-2018 российские спортсмены в нейтралном статусе приняли правильное решение отказаться от бойкота Игр.

"Они готовились к этому турниру долгие годы, и отнимать эту возможность у них будет неправильно", — отметила Сливенко.

Ранее сообщалось, что Сливенко получит золотую награду Олимпийских игр 2008 года в Пекине на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).