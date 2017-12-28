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Лихачев продлил контракт с Россией по пляжному футболу
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Михаил Лихачев продлил контракт со сборной России по пляжному футболу 

Спорт-Экспресс 28 декабря 2017
Фото: ТАСС
Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба РФС. Новое соглашение рассчитано до конца 2018 года.
По итогам сезона россияне под руководством 39-летнего специалиста стали победителями Евролиги. В следующем году национальная команда примет участие в отборочном турнире чемпионата мира-2019 и Межконтинентальном кубке.
Напомним, что Лихачев возглавляет сборную России с 2011 года. За то время с командой он дважды выиграл чемпионат мира, четыре раза — Евролигу, три раза — Межконтинентальный кубок и один раз — Кубок Европы.
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