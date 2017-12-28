Лихачев продлил контракт с Россией по пляжному футболу

Михаил Лихачев продлил контракт со сборной России по пляжному футболу

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба РФС . Новое соглашение рассчитано до конца 2018 года.

По итогам сезона россияне под руководством 39-летнего специалиста стали победителями Евролиги. В следующем году национальная команда примет участие в отборочном турнире чемпионата мира-2019 и Межконтинентальном кубке.

Напомним, что Лихачев возглавляет сборную России с 2011 года. За то время с командой он дважды выиграл чемпионат мира, четыре раза — Евролигу, три раза — Межконтинентальный кубок и один раз — Кубок Европы.