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10 украинских спортсменов лишены олимпийских медалей
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МОК лишил олимпийских наград десять украинских спортсменов из-за допинга 

Деловая газета «Взгляд» 28 декабря 2017
Фото: РИА Новости
МОК лишил десять украинских спортсменов медалей, полученных на играх 2004, 2008, 2012 годов из-за допинга.
Как сообщает портал «Украинские новости», в черном списке МОК оказались золотой медалист по толканию ядра Юрий Белоног и обладательница бронзы по академической гребле Елена Олефиренко. Оба спортсмена стали победителями ОИ-2004.
Из участников ОИ-2008 наград лишены обладатели серебра Ольга Коробка (тяжелая атлетика), Людмила Блонская (легкая атлетика) и Василий Федоришин (вольная борьба); бронзовые призеры Наталья Давыдова (тяжелая атлетика) и Денис Юрченко (легкая атлетика).
Из участников ОИ-2012 наград лишились обладательница бронзы Юлия Калина (тяжелая атлетика) и получивший серебро Александр Пятница (метание копья).
В августе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщала, что призерами Игр в Пекине являются 11 из 15 тяжелоатлетов, чьи допинг-пробы с Олимпиады 2008 года дали положительный результат после перепроверок. Среди них оказались украинки Двыдова и Коробка.
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