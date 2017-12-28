10 украинских спортсменов лишены олимпийских медалей

МОК лишил олимпийских наград десять украинских спортсменов из-за допинга

МОК лишил десять украинских спортсменов медалей, полученных на играх 2004, 2008, 2012 годов из-за допинга.

Как сообщает портал «Украинские новости», в черном списке МОК оказались золотой медалист по толканию ядра Юрий Белоног и обладательница бронзы по академической гребле Елена Олефиренко. Оба спортсмена стали победителями ОИ-2004.

Из участников ОИ-2012 наград лишились обладательница бронзы Юлия Калина (тяжелая атлетика) и получивший серебро Александр Пятница (метание копья).

В августе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщала, что призерами Игр в Пекине являются 11 из 15 тяжелоатлетов, чьи допинг-пробы с Олимпиады 2008 года дали положительный результат после перепроверок. Среди них оказались украинки Двыдова и Коробка.