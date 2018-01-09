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Мутко получил новую должность
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Мутко получил новую работу 

Рамблер 9 января 2018
Виталий Мутко стал главой оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Об этом сообщает РИА Новости.
Постановление о создании оргкомитета и назначении Мутко подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сессия ЮНВТО состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году. В состав оргкомитета также вошли замглавы Минкультуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, сотрудники МВД, МИД и других ведомств.
Четвертого января Мутко исключили из состава наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018, он покинул пост председателя оргкомитета. Эту должность вместо Мутко занял гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Сообщалось, что уход вице-премьера из оргкомитета связан с допинговым скандалом в российском спорте. СМИ писали, что Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату и строительство необходимой инфраструктуры.
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