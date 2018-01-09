Мутко получил новую должность

Мутко получил новую работу

Четвертого января Мутко исключили из состава наблюдательного совета оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018, он покинул пост председателя оргкомитета. Эту должность вместо Мутко занял гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

Сообщалось, что уход вице-премьера из оргкомитета связан с допинговым скандалом в российском спорте. СМИ писали, что Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату и строительство необходимой инфраструктуры.