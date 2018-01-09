Подсыпавшего сопернику допинг спортсмена дисквалифицировали

Японский каноист дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику

"Это первый подобный случай в истории японского спорта, и это крайне разочаровывает", — отметил глава агентства Дайити Судзуки. Японский гребец-каноист Ясухиро Судзуки отстранен от участия в соревнованиях на восемь лет за то, что подсыпал сопернику запрещенный препарат, в результате чего тот был дисквалифицирован. Соответствующее решение во вторник вынесло Японское антидопинговое агентство.

По данным Федерации каноэ Японии, в сентябре прошлого года во время проведения национального чемпионата по гребле в префектуре Исикава 32-летний спортсмен подсыпал в напиток своего более молодого соперника — 25-летнего Сэйдзи Комацу — анаболический стероид метандиенон, относящийся к запрещенным препаратам. После этого Комацу был отстранен от чемпионата, однако впоследствии он оспорил это решение, и Японское антидопинговое агентство вынуждено было провести расследование.

Оба спортсмена являются основными кандидатами на попадание в олимпийскую сборную Японии на Игры 2020 года в Токио.

Также отмечается, что Судзуки и ранее отличался неспортивным поведением. К примеру, он крал у своих соперников спортивный инвентарь во время тренировок и соревнований.