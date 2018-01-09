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Паралимпийский чемпион Мэлоун ушел из спорта в 24 года
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Двукратный паралимпийский чемпион Мэлоун покинул спорт в возрасте 24 лет 

Спорт-Экспресс 9 января 2018
Фото: Reuters
Двукратный паралимпийский чемпион Лиам Мэлоун объявил о завершении спортивной карьеры. По словам 24-летнего новозеландского бегуна, у него больше нет мотивации выступать на высоком уровне.
Мэлоун продолжит свою деятельность в сфере высоких технологий. Напомним, легкоатлет завоевал две золотые медали в забегах на 200 и 400 метров на Паралимпиаде в Рио.
— За последний месяц я много думал о своем месте и принял трудное решение завершить карьеру, — цитирует Мэлоуна официальный сайт МОК. — Я не чувствую, что у меня есть эмоции, нацеленность и энергия, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне в Токио.
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