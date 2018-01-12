Призер ЧЕ по стрельбе получил пулю в висок

Серебряный призер юниорского ЧЕ по стрельбе Давыдов госпитализирован с пулевым ранением

"Его доставили в больницу с пулевым ранением, он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации", — сказал собеседник агентства. Серебряного призера юниорского чемпионата Европы 2017 года по пулевой стрельбе из города Орла Валерия Давыдова госпитализировали с пулевым ранением в висок. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Он добавил, что спортсмен был ранен в височную часть головы. "Обстоятельства происшествия сейчас уточняются, правоохранительные органы также будут разбираться в ситуации", — отметил собеседник ТАСС

ТАСС на момент публикации не располагает официальным комментарием правоохранительных органов региона по поводу инцидента. Стрелковый союз России также уточняет информацию по Давыдову.

Давыдов — серебряный призер юниорских соревнований по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени на чемпионате Европы 2017 года по пулевой стрельбе, который проходил в Баку (Азербайджан).