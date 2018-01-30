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Россиянки проиграли Венгрии
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Сборная России по водному полу проиграла Венгрии в квалификации Мировой лиги 

Вести.Ru 30 января 2018
Фото: Вести.Ru
Женская сборная России по водному поло в матче третьего тура отборочного раунда Мировой лиги проиграла команде Венгрии. Поединок проходил на выезде в Будапеште и завершился победой хозяек со счетом 12:9.
По итогам трех туров квалификации россиянки расположились на третьей строчке в группе А, уступая занимающей вторую позицию испанкам и лидирующим венгеркам. В активе ватерполисток России одна победа и три очка.
В следующем поединке российские спортсменки сыграют с соперницами из Испании. Встреча состоится 27 февраля. Всего отбор Мировой лиги состоит из шести поединков — три игры команды проводит дома, еще три — на выезде.
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