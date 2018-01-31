Российского велогонщика сбила машина

СМИ: российский велосипедист Лагутин был сбит автомобилем в Италии

Российский велогонщик команды "Газпром-Русвело" Сергей Лагутин был госпитализирован после того, как его сбил автомобиль во время тренировки. Как сообщил ТАСС генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин, по предварительной информации, здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Инцидент с 37-летним российским велосипедистом произошел в итальянской провинции Карминьяно.

"Мы получили подтверждение инцидента. Но он произошел в 300 километрах от офиса, пока у нас есть только информация, что никаких тяжелых повреждений он не получил и что с ним все в порядке", — сказал Хамидулин.

"Сейчас ему должны сделать рентген, но, думаю, ничего серьезного нет", — добавил он.

До 2013 года Лагутин выступал под флагом Узбекистана, затем — под российским. В 2003 году он стал победителем групповой гонки на чемпионате мира для спортсменов до 23 лет. В 2006 году Лагутин победил на первом этапе престижной веломногодневки "Вуэльта".

Это не первый случай, когда спортсмены во время тренировок на велосипеде попадают в ДТП. В прошлом году два из них закончились летальными исходами. В конце апреля погиб победитель веломногодневки "Джиро д'Италия" 2011 года итальянец Микеле Скарпони, который был сбит грузовиком. В середине мая американец Ники Хэйден (чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года), скончался от травм, полученных в аварии.