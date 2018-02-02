Кабаева предложила «реформу» Олимпиады

Кабаева предложила медальную реформу Олимпиады

Олимпийская чемпионка, посол Чемпионата мира по художественной гимнастике Алина Кабаева призвала изменить правила оценок в этом виде спорта и увеличить количество медалей на Олимпийских играх. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Такое заявление Кабаева сделала, выступая в качестве посла в Лозанне. По ее мнению, художественная гимнастика «стала несмотрибельной» — не из-за новых гимнасток, а вследствие появления новых правил. Она подчеркнула, что сейчас есть талантливые гимнастки, которые могут выполнить не девять элементов, а 15, 16 и даже 18.

Спортсменка подчеркнула, что сложность выступления — это залог популярности, успеха и высоких наград.