По пути Вайнштейна: гимнаст пытается засудить «жертву насилия»

Легендарный гимнаст Виталий Щербо подал в суд на бывшую коллегу по сборной СССР Татьяну Гуцу , которая в октябре прошлого года обвинила его в изнасиловании 26-летней давности. Первое слушание в Лас-Вегасе запланировано на март.

Прославленный советский и белорусский спортивный гимнаст, а ныне тренер Виталий Щербо подал в суд на бывшую коллегу по ремеслу украинку Татьяну Гуцу, которая в октябре прошлого года обвинила его в насильственных действиях сексуального характера, совершенных еще во время соревнований в Штутгарте в 1991-м, когда потерпевшей было всего 15 лет. Причем о случившемся якобы знали и другие члены сборной СССР, однако все они предпочли хранить молчание.

Оба участника скандальной ситуации в настоящее время проживают в США, поэтому дело будет слушаться в суде Лас-Вегаса.

«Единственное, что могу сказать: я подал на нее в суд. С самого начала я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание», — заявил специалист в фильме «Непобежденный» в эфире телеканала «Беларусь 1». Позиция 46-летнего Щербо однозначна: никакого надругательства никогда не было, Гуцу злонамеренно оклеветала его.

«Поэтому, когдасуд пройдет, когда все это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, не состыковки, все, что было сказано неадекватным человеком — тогда можно. А сейчас что говорить? Нечего», — резюмировал бывший спортсмен. Щербо убежден, что в его случае «не имеет никакого смысла» оправдываться, поскольку в современных реалиях каждый человек «может сказать все, что угодно».

Уроженец Минска Щербо — по-настоящему культовая фигура для своего вида спорта.

Уникальное достижение покорилось ему на Олимпиаде в Барселоне-1992, где 20-летний гимнаст завоевал шесть золотых медалей: в опорном прыжке, брусьях, на кольцах, коне, в многоборье и командном турнире.

Лишь двое в истории сумели одержать на одних Играх больше побед: американские пловцы Марк Спитц (семь в Мюнхене-1972) и Майкл Фелпс (восемь в Пекине-2008).

В ту пору Белоруссия уже была независимым государством, но 12 из 15 образовавшихся на руинах СССР стран (кроме Прибалтики) напоследок выступили на Олимпиаде так называемой Объединенной командой.

В Атланте-1996 повзрослевший Щербо уже под белорусским флагом выиграл четыре бронзовые награды. Также в его активе — 12 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали на мировых чемпионатах в период с 1991 по 1996 годы, множество побед и призовых мест на первенствах Европы и других турнирах. Он — двукратный обладатель Кубка планеты.

Выдающийся спортсмен был вынужден завершить карьеру в 1997 году из-за перелома руки, полученного в результате падения с мотоцикла. В настоящий момент женат вторым браком.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Барселоны одесситка Гуцу является одной из наиболее успешных гимнасток Украины. Пост о якобы имевшем место изнасиловании появился на ее странице в «Фейсбуке» 17 октября: своего предполагаемого мучителя женщина назвала «чудовищем, из-за которого на протяжении многих лет жила в плену собственных страхов».

Сенсационное признание было сделано в рамках акции «Я тоже», прошедшей по всему миру и призывавшей женщин предавать огласке факты домашнего насилия, домогательств и прочих противоправных действий со стороны мужчин.

Это движение спровоцировал скандал с оскароносным продюсером Харви Вайштейном, которого в домогательствах и насилии обвинили десятки девушек, в том числе — популярнейшие актрисы.

«Татьяна Топорова, я считала тебя своей подругой и партнером по сборной СССР. «Спасибо» тебе, что не была достаточно храбра, чтобы помочь мне, когда я в этом нуждалась, что не боролась за права женщин в такой ужасной ситуации. Ты была там, ты все слышала, но не защитила меня…», — отметила Гуцу в публичном пространстве. Помимо Щербо нелестных характеристик удостоились ее менее успешные партнеры по советской команде — Татьяна Топорова и Руслан Шапиров, которые, если верить Гуцу, знали о случившемся, но ничего не предприняли.