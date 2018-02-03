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МОК снял временное отстранение с комитета ОИ Бразилии
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СМИ: исполком МОК снял временное отстранение с Олимпийского комитета Бразилии 

ТАСС 3 февраля 2018
Фото: Reuters
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о снятии временного отстранения с Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. Об этом сообщает портал Insidethegames.
Исполком МОК временно отстранил НОК Бразилии 6 октября прошлого года. Такое решение было принято в связи с арестом председателя НОК Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана по подозрению в коррупции. В связи с этим МОК заморозил все платежи в адрес НОК Бразилии и приостановил отношения с оргкомитетом Игр-2016.
Отмечается, что в связи со снятием отстранения НОК Бразилии в ближайшее время снова начнет получать субсидии и платежи, которые ранее были заморожены.
Нузман был арестован 5 октября по подозрению в даче взятки в размере $2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Решение об аресте Нузмана было принято после того, как он попытался внести в свою налоговую декларацию сведения о приобретении 16 слитков золота.
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