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НА МКС провели первый космический турнир по бадминтону
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Первый космический турнир по бадминтону прошел на МКС 

Газета.Ru 6 февраля 2018
Фото: Reuters
Командный матч по бадминтону состоялся на борту Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.
В соревновании приняли участие российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт из Японии Норисигэ Канаи
"На борту МКС впервые состоялась командная спортивная игра. В орбитальном турнире по бадминтону приняли участие спортсмены… России, США и Японии", — отметили в Роскосмосе.
После матча Мисуркин сравнил игру с постановкой флага на Марсе. А Ванде Хай попросил, чтобы в будущих космических кораблях был предусмотрели отдельный модуль для бадминтона.
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