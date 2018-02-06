НА МКС провели первый космический турнир по бадминтону

Первый космический турнир по бадминтону прошел на МКС

Командный матч по бадминтону состоялся на борту Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС

"На борту МКС впервые состоялась командная спортивная игра. В орбитальном турнире по бадминтону приняли участие спортсмены… России, США и Японии", — отметили в Роскосмосе. В соревновании приняли участие российские космонавты Александр Мисуркин Антон Шкаплеров , американские астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба , а также астронавт из Японии Норисигэ Канаи

После матча Мисуркин сравнил игру с постановкой флага на Марсе. А Ванде Хай попросил, чтобы в будущих космических кораблях был предусмотрели отдельный модуль для бадминтона.