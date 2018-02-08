Американская пловчиха обвинила экс-тренера в изнасиловании

Американская пловчиха обвинила своего экс-тренера в изнасиловании

"Я никогда не предполагала, что осмелюсь поделиться своей историей, потому что считала достаточным хотя бы пережить все и спастись. Со временем я осознала, что подобные случаи слишком важны и не должны оставаться незамеченными. Не ради того, чтобы все узнали о происшедшем со мной, но ради девочек и мальчиков, чьи жизни и судьбы зависят подчас от влиятельных лиц, любящих манипулировать людьми", — сказала Кукорс. Бывшая пловчиха сборной США Ариана Кукорс обвинила своего бывшего тренера Шона Хатчинсона в изнасиловании. По ее словам, она неоднократно подвергалась домогательствам со стороны тренера, сообщает ТАСС

28-летняя американка в своей спортивной карьере становилась чемпионкой мира 2009 года на дистанции 200 м комплексом.