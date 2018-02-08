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Американская пловчиха обвинила экс-тренера в изнасиловании
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Американская пловчиха обвинила своего экс-тренера в изнасиловании 

Газета.Ru 8 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Бывшая пловчиха сборной США Ариана Кукорс обвинила своего бывшего тренера Шона Хатчинсона в изнасиловании. По ее словам, она неоднократно подвергалась домогательствам со стороны тренера, сообщает ТАСС.
"Я никогда не предполагала, что осмелюсь поделиться своей историей, потому что считала достаточным хотя бы пережить все и спастись. Со временем я осознала, что подобные случаи слишком важны и не должны оставаться незамеченными. Не ради того, чтобы все узнали о происшедшем со мной, но ради девочек и мальчиков, чьи жизни и судьбы зависят подчас от влиятельных лиц, любящих манипулировать людьми", — сказала Кукорс.
28-летняя американка в своей спортивной карьере становилась чемпионкой мира 2009 года на дистанции 200 м комплексом.
Против Хатчинсона возбуждено уголовное дело. Ранее бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок.
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