Скончалась чемпионка Европы по гребле

Чемпионка Европы по гребле Ирина Лобнева не дожила один день до своего 93-го дня рождения

Чемпионка Европы и четырехкратная чемпионка СССР по гребле Ирина Лобнева скончалась в возрасте 92-х лет.

«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Ирины Викторовны, мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении федерации.

Ирина Лобнева является чемпионкой Европы по гребле 1954 года. Кроме того, Лобнева была судьей всесоюзной категории и принимала активное участие в судействе всесоюзных и всероссийских соревнований.

Ирина Лобнева не дожила один день до всего 93-го дня рождения.