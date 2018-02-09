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Скончалась чемпионка Европы по гребле
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Чемпионка Европы по гребле Ирина Лобнева не дожила один день до своего 93-го дня рождения 

Советский спорт 9 февраля 2018
Фото: rowingrussia.ru
Чемпионка Европы и четырехкратная чемпионка СССР по гребле Ирина Лобнева скончалась в возрасте 92-х лет.
«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Ирины Викторовны, мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении федерации.
Ирина Лобнева является чемпионкой Европы по гребле 1954 года. Кроме того, Лобнева была судьей всесоюзной категории и принимала активное участие в судействе всесоюзных и всероссийских соревнований.
Ирина Лобнева не дожила один день до всего 93-го дня рождения.
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