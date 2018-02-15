Исинбаеву упрекнули за роды в Монте-Карло 

Блогер Лена Миро на своей странице в «Живом журнале» обвинила олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в лицемерии.
Накануне спортсменка сообщила в соцсети Instagram о том, что родила сына. По словам Миро, сделала это Исинбаева в Монте-Карло.
«Ка-а-ак?! А почему не в Волгоградском районном роддоме?» — удивилась блогер.
Миро напомнила своим читателям о том, в каком «приступе патриотизма» Исинбаева поддерживала российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане. Тем не менее, по ее мнению, роды в Монако вовсе не противоречат «патриотизму» спортсменки.
«Живет в Монако. Рожает там же», — написала она.
Блогер заявила, что теперь ей стало «понятно с этими спортсменами все». Она уверена, что все они эгоистичны, думают лишь о медалях, рекламных контрактах и домах, которые смогут купить «подальше от унижаемой России».
Ранее блогер обвинила оперную певицу Анну Нетребко в желании заработать деньги на памяти скончавшегося коллеги Дмитрия Хворостовского. Так она отреагировала на стоимость билетов на концерт певицы, посвященный памяти Хворостовского.