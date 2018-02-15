Ещё
Исинбаеву упрекнули за роды в Монте-Карло
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исинбаеву упрекнули за роды в Монте-Карло 

Рамблер 15 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Миро на своей странице в «Живом журнале» обвинила олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в лицемерии.
Накануне спортсменка сообщила в соцсети Instagram о том, что родила сына. По словам Миро, сделала это Исинбаева в Монте-Карло.
«Ка-а-ак?! А почему не в Волгоградском районном роддоме?» — удивилась блогер.
Миро напомнила своим читателям о том, в каком «приступе патриотизма» Исинбаева поддерживала российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане. Тем не менее, по ее мнению, роды в Монако вовсе не противоречат «патриотизму» спортсменки.
«Живет в Монако. Рожает там же», — написала она.
Блогер заявила, что теперь ей стало «понятно с этими спортсменами все». Она уверена, что все они эгоистичны, думают лишь о медалях, рекламных контрактах и домах, которые смогут купить «подальше от унижаемой России».
Ранее блогер обвинила оперную певицу Анну Нетребко в желании заработать деньги на памяти скончавшегося коллеги Дмитрия Хворостовского. Так она отреагировала на стоимость билетов на концерт певицы, посвященный памяти Хворостовского.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение