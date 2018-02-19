Бакулин победил на чемпионате России в ходьбе

Сергей Бакулин стал победителем командного чемпионата России в ходьбе на 35 км

Представитель Мордовии Сергей Бакулин финишировал первым на дистанции 35 км на командном чемпионате России по спортивной ходьбе, который 19 февраля завершается в Сочи. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Николай Лукашкин.

31-летний Бакулин финишировал с результатом 2 часа 24 минуты 53 секунды. Второе место занял Дементий Чепарев, также выступающий за Республику Мордовия (2:28.58), третье — Сергей Шарыпов (2:29.32), который представляет Удмуртию и Мордовию.

На дистанции 35 км у женщин первенствовала Ольга Шаргина (Мордовия/Челябинская область), установив рекорд России (2:48.13). Второй стала Надежда Мокеева (Московская область/Чувашия) — 2:53.35, третьей — Александра Бушкова (Мордовия/Удмуртия) — 2:58.18.

Позже будут разыграны медали в мужской и женской ходьбе на 20 км.