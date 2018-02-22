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Винер побила гимнастку за 200 грамм
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Ирина Винер побила гимнастку за 200 грамм 

Дни.ру 22 февраля 2018
Дарья Дмитриева дала откровенное интервью. Гимнастка, серебряный призер Лондона-2012 рассказала о непростом характере прославленного тренера Ирины Винер-Усмановой.
Дарья Дмитриева всерьез увлеклась художественной гимнастикой, когда у нее начало получаться.
"Ты начинаешь общаться с другими девочками, тебе все нравится, привыкаешь. Все дети так — привыкают друг к другу, к тренировкам, медалям, соревнованиям, купальникам. И когда ты занимаешь призовые места, то уже не представляешь жизни без этого", — объяснила спортсменка.
Разумеется, пиком карьеры для гимнастки стала Олимпиада в Лондоне. Дарья призналась, что тренировки были настолько серьезными, что девочки теряли по два килограмма. И тем не менее, Дмитриева умудрилась поправиться на 200 грамм, за что получила от Ирины Винер.
"Она очень грамотный тренер и психолог. На Олимпиаде я поправилась на 200 грамм за два дня до соревнований. Она меня треснула. Прямо побила за то, что я поправилась на 200 грамм. Для нас это было не то что нормально… Но, по крайней мере, она всегда предупреждает: если что-то нарушите, будет капец", — цитирует Дарью Дмитриеву Sports.ru.
Впрочем, столь суровое отношение впоследствии сгладилось.
"После Олимпиады был и пряник. Все знают ее мужа, Алишера Усманова. Она сделала нам подарок — отправила нас всех на Сардинию. Мы летали на лучших "Боингах", с золотыми унитазами практически, мы ездили на яхтах, она была на одной, мы с девчонками — на другой. Она специально так сделала, чтобы мы себя чувствовали комфортно, раньше же при тренере мы сидели по струнке, а теперь она отдельно. Еще нам дали по десять тысяч долларов каждой, каждая покупала себе все, что хотела", — рассказала гимнастка.
По признанию Дмитриевой, однажды к ним на вертолете прилете Алишер Усманов. "Наставления говорил, поздравлял нас лично", — сообщила Дарья, однако что именно девочкам говорил бизнесмен, она не уточнила.
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