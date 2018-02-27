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Транссексуала, победившего девушку на ринге, освистали
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Транссексуала, победившего девушку на ринге, освистали 

Рамблер 27 февраля 2018
18-летний Мак Беггс из Далласа стал в этом году чемпионом по вольной борьбе среди девушек. Мак установил рекордный рейтинг 32-0, победив в финале соперницу Челси Санчес, противостоявшую ему и в прошлом году. Но зрители отнеслись к этой победе с сомнением. Дело в том, что Бегсс сейчас находится в состоянии перемены пола: будучи от рождения девушкой, он превращается в мужчину, принимая тестостерон. Перед началом соревнований судьи спросили у спортсмена, с кем он хочет сражаться — с дамами или мужчинами. Мак пока предпочёл женский турнир.
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