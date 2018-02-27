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МОК обвинили в замалчивании проблем
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МОК обвинили в замалчивании экологических проблем 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Директор WWF России Игорь Честин написал открытое письмо в МОК, обвинив организацию в равнодушии к экологическому ущербу, наносимому олимпийским движением. Об этом пишет «Коммерсант».
Честин заявил, что МОК закрывает глаза на бездействие чиновников, которые даже не пытаются компенсировать экологический ущерб. Как рассказал Честин, у экологов имеются серьезные претензии почти ко всем олимпиадам последних десятилетий.
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В качестве примера он привел Олимпийские игры 2014 года в Сочи. По его словам, за прошедшие с Игр 4 года в МОК даже не обсудили претензии «зеленых» к Минприроды РФ.
Как напоминает «Коммерсант», при подготовке к сочинской Олимпиаде значительная часть олимпийской инфраструктуры была возведена на особо охраняемых территориях (ООПТ), а строительство сопровождалось масштабными вырубками. В 2012 году правительство РФ пообещало МОК и ЮНЕСКО присоединить часть земель Сочинского заказника и Сочинского нацпарка к Кавказскому заповеднику. Это должно было повысить охранный статус территории. Однако в 2015 году Минприроды отменило уже согласованный проект. Предположительно, это было сделано для строительства горнолыжных курортов на заповедных территориях.
В июле 2017 года МИД России выказывал озабоченность тем, что расширение курортов приведет к включению кавказских территорий в список «Всемирное наследие под угрозой». Сергей Лавров просил Владимира Путина рассмотреть вопросы соблюдения Россией Конвенции ЮНЕСКО и выполнения обещаний Олимпийскому комитету, иначе Россия может понести «весьма серьезные имиджевые потери».
Экологи также напомнили, что из-за нашествия самшитовой огневки под угрозой полного исчезновения оказались самшитовые рощи. Огневку завезли с иностранными саженцами во время подготовки к Олимпиаде.
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